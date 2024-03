O homem que sobreviveu à queda do avião da Polícia Federal no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (6/3), é mecânico de uma empresa privada. Valter Luiz Martins ficou ferido no acidente que levou a óbito outras duas pessoas. Ele foi encaminhado ao João XXIII pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e não corre risco de morrer.



A aeronave, modelo Cessna 208B, caiu às 14h14 da tarde desta quarta-feira logo após decolagem. O avião perdeu altitude e a queda aconteceu na lateral da pista, a cerca de 100 metros da Avenida Antônio Carlos. Duas pessoas morreram.

Os bombeiros estão apurando mais informações sobre a causa do acidente e a identidade das vítimas. A razão do mecânico estar na aeronave e a empresa para que trabalha estão sendo apuradas.

O avião já foi retirado da pista e o incêndio foi debelado pela Infraero.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa