Bruno Nogueira e Alessandra Mello - A queda de um avião da Polícia Federal, no aeroporto da Pampulha, matou os agentes da Polícia Federal (PF) José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Iber, na tarde desta quarta-feira (6/3). Ambos faziam parte do Centro de Operações Aerotáticas da PF (CAOP), unidade responsável por pilotar as aeronaves da corporação. Os dois morreram na hora.

Iber era formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB) e atuava como piloto há pelo menos treze anos. E em suas redes sociais postava com frequência vídeos pilotando aeronaves e fotos com trajes de aviação. Sobre Neto, ainda não há muitas informações.

Guilherme Iber Reprodução/Redes Sociais





A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) divulgou uma nota de pesar pela morte dos dois e disse que a entidade vai acompanhar as apurações sobre as causas do acidente.

A aeronave Cessna 208B caiu logo após decolar, próximo da barragem da Pampulha e da pista de ônibus da Avenida Antônio Carlos. Valter Luiz Martins, de 51 anos, que também estava no avião, sobreviveu e foi levado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o Hospital Pronto Socorro João XXIII.

Moraes Neto Reprodução/Redes Sociais

Em nota, o Sindicato da Polícia Federal em Minas Gerais (SINPEF-MG), lamentou a morte dos colegas. “A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos e o desejo de que encontrem conforto nesse momento de dor”, escreve.

Nos últimos dois dias a aeronave fez sobrevoos pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na segunda (4/3), o avião decolou às 16h28, passando por Ribeirão das Neves, Juatuba, Mateus Leme, São Joaquim de Bicas, Rio Acima e Sabará. A aeronave voltou para a pampulha às 17h06.

Na terça-feira (5/3), a aeronave decolou da Pampulha às 14h29, passou por Ribeirão das Neves, Contagem, Ibirité, Casa Branca, Palhano, Rio Acima, Sabará, e retornou para Belo Horizonte. O trajeto durou aproximadamente 30 minutos.

Em nota, Força Aérea Brasileira (FAB) informou que vai deslocar uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Rio de Janeiro, para investigar as causas da queda.