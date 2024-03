Chove em BH no fim desta tarde

Uma chuva forte que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (6/3) causou o bloqueio da Avenida Tereza Cristina, na região Oeste da capital e no Barreiro.

De acordo com a Defesa Civil, havia risco de o Ribeirão Arrudas e Córrego Ferrugem transbordarem, o que motivou a intervenção por volta das 17h. No entanto, a via foi totalmente liberada às 18h30.

Por volta das 17h, uma chuva forte atingia a região Oeste da capital, com precipitações entre 2mm e 5mm a cada cinco minutos. Às 17h20, a região da Pampulha também foi atingida por chuva forte.

Também chovia de forma moderada – entre 1,1mm e 5mm a cada cinco minutos – no Barreiro e nas regiões Noroeste e Centro-Sul, no fim da tarde desta quarta, de acordo com a Defesa Civil.

