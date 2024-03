A previsão do tempo para esta quarta-feira (6/3) indica que o dia deve ser de céu nublado com pancadas de chuvas em quase todo o estado de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria no litoral da Região Sudeste do país está favorecendo o desenvolvimento de instabilidades em Minas.

Nas Regiões Metropolitana, Sul, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada no estado foi de 16,5°C, em Monte Verde, e a máxima pode chegar a 35°C nas Regiões Norte e Jequitinhonha.

O Norte e o Leste do estado sofrem com uma redução de chuvas devido ao enfraquecimento de instabilidades que atuavam no interior da Bahia. Isto é, a circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera estavam influenciando nas condições climáticas destas regiões mineiras.

Previsão do tempo para Belo Horizonte

A previsão meteorológica para a capital mineira indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, que podem vir acompanhadas de trovoadas ocasionais, especialmente a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 20°C, a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.