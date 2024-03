Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado no início da madrugada desta quarta-feira (6/3), no Bairro São João Batista, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma pessoa em situação de rua, foi levada para o Hospital Risoleta Neves com um corte no lado esquerdo do abdômen. O homem segue internado inconsciente e em estado grave.

Uma testemunha que presenciou o crime, contou que estava com a vítima em um barraco de lona quando dois homens se aproximaram. Os suspeitos, identificados como moradores do Aglomerado São João Batista, abraçaram a vítima e a alertaram para que ela não furtasse mais na região. Logo depois, o homem foi esfaqueado.

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima furtou uma loja de ferro velho na região com uma outra pessoa em situação de rua, dias atrás.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas, até o momento, os autores da facada não foram localizados. Há câmeras de segurança no local do crime que vão ajudar na investigação.

Em consulta ao sistema policial, foi constatado que a vítima tem passagens por roubo e tráfico de drogas.