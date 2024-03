Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (4/3), suspeito de matar a tiros um jovem, de 22 anos, em Indianópolis, no último fim de semana. O crime teria sido motivado por causa de ciúmes. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram na identificação do autor.

Os tiros foram disparados em um bar, onde a vítima estava com a namorada. Pelas imagens, é possível ver o momento em que o atirador atravessa a rua e vai em direção à mesa.

O homem tirou uma arma da cintura e deu vários tiros em direção à vítima. O jovem chegou a ser socorrido.



Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr, mas logo caiu. A gravação também mostra que a namorada tentou impedir o ataque e quase foi atingida pelos tiros. Uma mulher tentou proteger uma criança que também estava no bar.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito já conhecia a vítima e disparou pelo menos cinco vezes. O suspeito não teria aceitado o fim de seu relacionamento com a mulher da vítima. Eles foram namorados, e o ex sentia raiva do atual companheiro dela. Os dois homens já teriam rusgas antes mesmo do ataque.





Prisão



Após o crime, o suspeito da ação fugiu em um carro. Durante as buscas, a PM descobriu que o homem estava escondido em uma casa em Uberlândia, no Bairro Custódio Pereira, na Zona Leste da cidade.





Horas depois do assassinato, os militares já estavam na casa do suspeito e fizeram a prisão ainda em flagrante. A arma usada no crime foi apreendida no banco de trás do carro da fuga.