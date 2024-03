Na tarde dessa segunda-feira (4/3), no município de Patrocínio, na Região do Triângulo Mineiro e Alto da Parnaíba, um homem de 52 anos foi resgatado após ser arrastado por uma correnteza. Devido ao volume da chuva que acometia a cidade no momento, por volta de 12h50, militares realizavam um ponto base quando foram acionados por cidadãos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi arrastado pelo fluxo de água ao tentar atravessar as Avenidas Dom José André Coimbra e Faria Pereira. A vítima, residente do município de Coromandel, estava consciente quando foi encontrada, apesar de apresentar um leve grau de hipotermia, palidez, fadiga e escoriações no braço esquerdo.



Os militares, ao serem alertados por cidadãos da ocorrência, se deslocaram no sentido da correnteza e localizaram a vítima próxima ao cruzamento com a Rua Coronel João Cândido de Aguiar. “A viatura foi manobrada e se posicionou estrategicamente para criar uma barreira de segurança para o resgate”, informou o CBMMG.

A equipe de militares realizou o aquecimento do homem, que recusou ser conduzido para atendimento médico.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Patrocínio, Célio Henrique, devido às chuvas, outro resgate precisou ser feito. No outro caso em questão, a vítima estava ilhada por causa do fluxo de água.

Reflexos de uma chuva fraca



Apesar das duas ocorrências registradas e do ponto base da polícia, a Defesa Civil do município informou que a chuva registrada é considerada fraca. Nessa segunda-feira, choveu 0.2 mm.



Célio Henrique atribui os acidentes ao fato de a tubulação de escoamento da avenida ser antiga. “Está ocorrendo a revitalização das avenidas, esse é um problema constante no período chuvoso”, afirmou o engenheiro da prefeitura de Patrocínio e responsável pela Secretaria de Obras, André Oliveira. Segundo ele, a previsão para o fim da reforma nas Avenidas Altino Guimarães, Dom José Coimbra e João Furtado Oliveira é em setembro deste ano.



Para receber alertas da Defesa Civil e orientações de segurança, habitantes de Patrocínio devem se cadastrar via SMS 4199.

Transbordamento do Rio Mosquito



Os temporais atingem várias regiões do estado. No Norte de Minas, os municípios de Porteirinha e Serranópolis de Minas registraram fortes chuvas nessa segunda-feira (4/3), o que ocasionou o transbordamento do Rio Mosquito.

A Defesa Civil de Minas informou que os principais danos da ocorrência foram o alagamento de casas e ruas próximas ao rio, principalmente em Porteirinha, localizada a 582 km de Belo Horizonte. Segundo boletim dessa terça-feira (5), o transbordamento deixou 48 desabrigados e 65 desalojados no município. Não foram registradas mortes ou feridos.



Porteirinha estava sob alerta devido ao aumento do volume do rio. “Assim que teve conhecimento da chuva de 150mm que atingiu a cidade vizinha [Serranópolis de Minas], a Defesa Civil de Porteirinha tem trabalhado desde a madrugada alertando moradores e realizando remoção de famílias ribeirinhas”, informou comunicado da prefeitura no Instagram.

Segundo boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, 65 pessoas estão desalojadas em Porteirinha Reprodução Instagram Prefeitura de Porteirinha

Também via mídia social, o secretário de obras e chefe da Defesa Civil do município, Delvandir Martins, explicou a razão por trás do alagamento. “A construção de passagens molhadas, ao invés de pontes, fez com que limitasse a vazão do Rio Mosquito na área urbana, causando inundações em bairros da cidade”, disse. O secretário ressaltou que os maiores transtornos são registrados no Bairro Renascença.

Serranópolis de Minas foi atingida por fortes chuvas na madrugada dessa segunda-feira (4/3) e registrou dois desalojados pelo transbordamento do Rio Mosquito, segundo boletim da Defesa Civil de Minas Gerais.



