Uma jovem de 24 anos que vivia em situação de rua foi morta com requintes de crueldade. A vítima foi localizada, na tarde desse domingo (3/3) em um matagal, perto do terminal rodoviário de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela estava deitada de lado, seminua, com um pano enrolado nos cabelos, uma blusa, uma saia abaixada na altura da canela e com fezes sobre a vagina. A vítima pode ter sofrido estupro coletivo.





Segundo informações da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), repassadas ao registro policial da Polícia Militar (PM) de Uberaba, foram constatadas várias perfurações no pescoço da vítima, uma perfuração no peito e também indícios de estrangulamento, provavelmente, com um tecido de vestido.





Através de uma câmera de segurança de um bar, policiais militares constataram que algumas pessoas estiveram no local do crime e saíram de lá em momentos distintos.





O Boletim de Ocorrência divulgou os nomes de cinco pessoas como suspeitas do crime, sendo quatro homens e duas mulheres.





Ainda conforme o registro, foi constatado também um outro suspeito, que não foi identificado, que entrou no local juntamente com a vítima e saiu sozinho, posteriormente.





Homem em situação de rua encontrou a vítima morta





Um homem em situação de rua acionou a PM de Uberaba e contou que encontrou a vítima caída no mato. Questionado pelos militares sobre as identidades dos suspeitos pelo assassinato e a motivação do mesmo, ele disse que não sabia responder as duas perguntas, mas que a a vítima era garota de programa e que tinha relação com várias pessoas.