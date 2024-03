O acidente aconteceu na altura do número 270 no Bairro Madre Gertrudes, esquina com a Avenida Amazonas, na região Oeste de Belo Horizonte.

Um capotamento interdita parcialmente o Anel Rodoviário, na tarde desta terça-feira (5/3). O acidente aconteceu na altura do número 270 no Bairro Madre Gertrudes, esquina com a Avenida Amazonas, na região Oeste de Belo Horizonte.

As informações preliminares são de que um carro capotou ao bater em outro. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), no local foram identificadas quatro vítimas, socorridas e transportadas pelo SAMU.

A Polícia Militar (PM) também está presente no local fazendo o controle do trânsito. Os bombeiros estão responsáveis pela eliminação do risco de derrapagem devido à mancha de óleo formada na pista.

Estão presentes no local a Unidade de Serviço Avançado dos bombeiros e a Unidade de Suporte Básico do SAMU.