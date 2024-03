O número de casos confirmados de chikungunya em Belo Horizonte aumentou 25% em quatro dias, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (5/3). Os casos de chikungunya passaram de 616 para 769. O número de mortes em BH continua sendo apenas uma.

A dengue, outra doença transmitida pelo mosquito aedes aegypti, também sofreu um aumento nos casos confirmados no mesmo período. Ao todo, o número de casos subiu de 8.887 para 9.959, uma incidência de 12%. O número de mortes também aumentou, passando de sete óbitos para 12. Não há casos de zika confirmados na capital.

O prefeito Fuad Noman (PSD), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade, no dia 17 de fevereiro.

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.