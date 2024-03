A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizou, na manhã desta terça-feira (5/3), mais uma ação de combate à dengue na Região de Venda Nova. Equipes do Controle de Zoonoses aplicaram inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido como “fumacê”, nas casas do bairro Minas Caixa.

Até o momento, cerca de 18 mil residências receberam a aplicação do inseticida na capital. O objetivo é controlar a propagação de dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, já na fase adulta.

O inseticida é aplicado pelos agentes em pontos específicos das moradias, como garagens e quintais. Isso favorece o uso mais eficaz do produto, já que de acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), quase 87% dos focos do mosquito estão nas casas.

Nos dias que antecedem a ação, os agentes percorrem a área onde haverá aplicação do UBV para informar os moradores sobre os cuidados que devem ser tomados, como tampar alimentos e manter portas e janelas dos imóveis abertas.

A escolha da regional é feita com base em uma avaliação técnica. Conforme o último balanço da PBH, Venda Nova é a região com mais casos suspeitos, chegando a 7.283. De acordo com o balanço divulgado pela PBH nesta terça (5), a capital tem 52.657 casos prováveis de dengue, sendo 9.959 confirmados. Ao todo, 12 óbitos foram confirmados pela doença.