Duas cobras jiboias foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros, em Montes Claros, no Norte de Minas. De acordo com a corporação, as serpentes, de aproximadamente 1,5 metro cada, estavam entre pallets, em um canteiro de obras em um terreno ao lado do Condomínio Saint Michel, no bairro Morada do Sol.

A captura das jiboias ocorreu na manhã de segunda-feira (4/03). O condomínio fica situado próximo do Rio Carrapato. Anteriormente, outros animais da mesma espécie já haviam aparecido no local.

As cobras foram transportadas pelos militares até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) em Montes Claros, para avaliação e soltura em local, em seu habitat natural, longe da área urbana.



Também na manhã de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro de comprimento no terreno de uma universidade em Janaúba (na mesma região).

Com equipamento adequado, os militares recolheram o animal. Em seguida, transportaram a jiboia até uma área afastada da sede urbana, onde a serpente foi solta na natureza.