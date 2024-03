Duas pessoas foram presas por contrabando de uma carga de pneus avaliada em R$ 200 mil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Levantamentos da Polícia Civil (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), culminaram na apreensão da carga. O caso segue em investigação para identificação de outros possíveis envolvidos.

Ao todo, eram 128 pneus de caminhão, encontrados em uma borracharia no Distrito Industrial, na Zona Norte da cidade. Os materiais teriam sido contrabandeados do Paraguai.



Leia também: Jovem é encontrada seminua, com perfurações no pescoço e fezes na vagina



A apreensão ocorreu durante uma investigação de policiais civis sobre pneus de caminhões furtados no dia 1º de março numa transportadora do Bairro Presidente Roosevelt, também em Uberlândia.





No local, os investigadores acharam, em um container e um depósito, os pneus contrabandeados e detiveram dois homens. Um delas, de 44 anos, se identificou como sócio da borracharia e disse que os pneus foram adquiridos fora do Brasil, mas não apresentou notas fiscais. Alguns deles estavam com identificação suprimida. A outra pessoa, de 37 anos, disse que apenas trabalhava no estabelecimento.





De acordo com a investigação, o estabelecimento seria o mesmo onde, dias atrás. foram apreendidos mais pneus contrabandeados.





Os dois presos foram entregues sob custódia à delegacia da Polícia Federal, assim como os pneus. Os federais ficaram responsáveis pelo inquérito policial e continuarão as investigações.





Os suspeitos presos deverão responder pelos crimes de contrabando e de descaminho.