Um homem, de 37 anos, foi preso nessa terça-feira (5/3) suspeito de atear fogo na companheira enquanto ela dormia, em Inhapim, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Civil, no dia 24 de fevereiro, no distrito de Córrego Bela Fama, o casal bebeu bebida alcoólica e, logo depois, a mulher foi dormir. Após alguns minutos, o investigado pegou um galão de gasolina, derramou o líquido sobre a vítima e ateou fogo.

As apurações demonstraram que o homem tem longo histórico de violência doméstica contra a vítima durante o relacionamento, mas a mulher não buscou a polícia por medo de represálias e por conta dos filhos. De acordo com a vítima, o suspeito já a agrediu diversas vezes com socos, chutes, tentativa de enforcamento, entre outras ações.

A Polícia Civil descobriu, ainda, que o suspeito já tinha ameaçado atear fogo na mulher, e, durante o atentado, ele assistiu a companheira sendo incendiada.

Na ocasião, a vítima conseguiu apagar as chamas no chuveiro e fugiu em busca de socorro pelos familiares.

A mulher caminhou cerca de 4 quilômetros a pé à procura de ajuda, e o suspeito fugiu para uma região de mata. A vítima teve queimaduras de segundo grau em 40% do corpo e segue internada.

O suspeito é investigado por tentativa de homicídio por motivo torpe, meio que dificultou a defesa da ofendida, emprego de fogo e por ter sido praticado contra a mulher por razões das condições do sexo feminino.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o investigado encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.