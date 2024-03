A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou o motociclista suspeito de agredir um idoso, motorista de táxi, no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte. A agressão aconteceu no último sábado (2/3) e foi registrada em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

O homem, de 28 anos, foi ouvido nesta terça-feira (5/3) na presença do advogado e liberado. A vítima, de 61, e testemunhas também prestaram depoimento. Agora, a polícia segue as investigações do caso, que teria ocorrido por uma discussão de trânsito.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motociclista teria chutado a porta do veículo do taxista, depois de, supostamente, ter sido fechado. Quando o idoso desceu para ver o que tinha acontecido com seu carro, foi agredido com uma cabeçada. Em seguida, o suspeito bate no taxista com o capacete e ainda dá um chute no peito do idoso.

Testemunhas ouvidas pelos militares descreveram as roupas e características do agressor, que fugiu do local, e disseram que a motocicleta tinha placa da cidade de Brumadinho, na Grande BH. A vítima foi levada para o Hospital Risoleta Neves, com lesões na nuca e no rosto.