Um gari da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte foi atropelado por um carro, no Bairro Diamante, na Região do Barreiro, no início da tarde desta terça-feira (5/3). O homem de 44 anos teve escoriações pelo corpo e quebrou um braço.

Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital João XXIII, onde permanece em observação. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, ele está lúcido.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que o profissional é atingido pelo veículo. Ele é jogado para o alto com o impacto e cai em cima de uma lixeira, que tomba e também o atinge. Com a força da colisão, uma árvore de pequeno porte foi arrancada do chão.

Conforme a PBH, Nilton Lucas Valadares de Souza foi atingido por um carro sem motorista. A suspeita é que o veículo estava estacionado sem ter o freio de estacionamento acionado. “As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. A SLU está prestando toda a assistência necessária ao gari e aos seus familiares”, informou a administração municipal.