Foragidos do Presídio de Santa Luzia (da esquerda à direita): Kelven Rodrigues, Walace Lima, Deivid Antônio, Vitor Gabriel e Wilbert Eduardo

Dois irmãos, de 18 e 24 anos, foragidos de presídios na Grande BH foram capturados na noite desta terça-feira (5/3). O mais novo é um dos nove detentos que fugiram do Presídio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de quinta-feira (29/2).

De acordo com o tenente Barbosa, depois de denúncia anônima, Kelven Rodrigues Reis, 18, e Tharley, 22, foram localizados em uma casa na Rua Alberto Rodrigues da Silva, no Bairro Palmital, a pouco mais de dois quilômetros de distância do presídio de Santa Luzia.

Eles tentaram fugir, acabaram feridos e foram levados para a UPA São Benedito, no bairro de nome homônimo. A polícia não detalhou o tipo de lesão sofrida pelos criminosos, apenas que eles foram liberados e serão encaminhados ao sistema prisional nas próximas horas.

Durante a operação, coincidentemente, a polícia descobriu que Tharley também era procurado conseguir escapar de uma unidade prisional em Ribeirão das Neves, há pouco mais de dois meses.

Agora, dois dos nove foragidos de Santa Luzia ainda seguem no radar da PM: Walace Lima Gonçalves, de 22 anos, e Deivid Antônio de Souza, de 35 anos. Nessa segunda (4/3), outros dois foram pegos no bairro Frimisa.

Para escapar da cadeia, os detentos aproveitaram o momento de banho de sol, na última quinta-feira (29/2) para fugir por uma tela cerrada, local da fuga que não era monitorado por câmeras. Dois deles foram capturados no mesmo dia.