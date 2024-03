A prefeitura de Arcos, no Centro-Oeste de Minas, é acusada de despachar para Lagoa da Prata, cidade vizinha, uma van com pelo menos seis pessoas em situação de rua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram relatos de quem estava no veículo.



Ao serem deixados no local, na sexta-feira (2/3), conhecido como prainha, a equipe da assistência social teria, então, comprado uma marmita para cada um, antes de deixá-los.



O prefeito de Lagoa da Prata, Di Gianne (Cidadania), disse que teve conhecimento do fato por meio de vídeos que circularam pelas redes sociais no dia seguinte, no sábado (3/3). Ele contou que no mesmo dia, ligou para o prefeito de Arcos, Baiano (PL).

Ao ser questionado, afirmou que apuraria o ocorrido. “É constitucional o direito de ir e vir de cada cidadão, está na constituição federal. Mas cada cidade tem que cuidar dos seus problemas. Um grande absurdo, inaceitável uma situação desse tipo”, afirmou Di Gianne.



A Secretaria de Assistência Social de Lagoa da Prata mapeou todas as pessoas que estavam na van para identificá-las. No mesmo dia, o prefeito de Arcos enviou outro veículo com a equipe de Integração Social para quem quisesse retornar à cidade de origem.



Os vídeos

Em um dos vídeos, supostamente gravado por um policial militar, um dos homens levados na van, conta que estava dormindo na rodoviária, quando a equipe da Assistência Social colocou as coisas dele no veículo e o orientou a entrar.



Ele é de Formiga, na mesma região. Contou não ser morador de rua e que dormiu na rodoviária após ingerir bebida alcoólica. Ele também afirmou no vídeo que é motorista e que aguardava o acerto da empresa em que trabalhava e que, em seguida, seguiria de Arcos para Formiga.



Em outro vídeo, outra pessoa diz que o prefeito “juntou a turma” e mandou para Lagoa da Prata. “O prefeito pegou a van, juntou a turma e falou: vamos embora, vou levar vocês para a praia e dar marmita (...) Falou que aqui era bom demais”, afirmou.



Medidas

A assessoria de comunicação da prefeitura de Arcos disse que não irá se posicionar sobre o fato. A única declaração será o vídeo feito e compartilhado pelo prefeito. Nele, o chefe do executivo aparece ao lado de um dos homens transportados da cidade para Lagoa da Prata.



O homem nega que tenha entrado na van a mando do prefeito, mas admitiu ter ido para o município vizinho na van da assistência social. Questionado se queria voltar para Formiga ou Arcos, disse que ficaria na cidade até segunda-feira (5/3).

Dentre as seis pessoas, há também um morador de Luz. Ele se recusou a retornar para Arcos ou seguir para a cidade natal. Havia também um casal de hippie que decidiu ficar para vender o artesanato na prainha. Não há informações sobre os demais.



Em uma nota que circula nas redes sociais, o prefeito nega ter orientado ou participado da abordagem, ou condução das pessoas para Lagoa da Prata. “Só tomei conhecimento do caso pelos próprios vídeos”, enfatizou. Diz também ter informado o comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Divinópolis sobre a atitude do policial em filmá-los.