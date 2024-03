Um motociclista de 26 anos morreu na Avenida Juscelino Kubstichek, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da moto devido ao asfalto estar molhado e caiu ao lado de um ônibus do transporte coletivo urbano. O motorista não viu o motociclista e acabou o atropelando.

Na hora do acidente, o motociclista fazia a entrega de mercadoria de uma farmácia. Segundo a PM, a ocorrência foi registrada pouco antes das 14 horas dessa terça-feira (5/3). Poucas horas depois, por volta das 18h, um representante da farmácia na qual a vítima trabalhava postou em um grupo que estava contratando um motociclista para fazer freelancer até às 23h. No anúncio, a farmácia informava que ia pagar R$ 100 fixo e mais R$ 5 por entrega.





Esse anúncio causou muita revolta entre os motociclistas que fazem parte da Associação dos Motoboys, Motogirls e Entregadores de Juiz de Fora (AMMEJUF). Em nota, a Associação repudiou a atitude da farmácia.





“A mesma dor gera a revolta da categoria com o que consideramos falta de respeito à memória do Danilo, por parte do estabelecimento que o empregava, que - poucos momentos após a constatação do óbito - anunciava vaga de trabalho em substituição ao nosso colega”, informou trecho da nota.





Para a AMMEJUF, faltou respeito por parte da farmácia em relação ao motociclista morto e também a toda a categoria. “Não somos peças de uma máquina de fazer dinheiro. Somos humanos e queremos ter essa humanidade respeitada. À esse tipo de estabelecimento, o nosso mais contundente repúdio”, finalizou a nota.





Na manhã desta quarta-feira (6/3), cerca de 20 motociclistas foram até a frente da drogaria e fizeram uma roda de oração em homenagem à vítima. Procurada pela reportagem, a direção da drogaria não quis se pronunciar.





Consórcio de ônibus lamenta a morte de motociclista





O Consórcio Via JF, que administra o transporte coletivo urbano de Juiz de Fora, lamentou a morte do motociclista.



“O Consórcio Via JF lamenta profundamente este triste acidente e se solidariza com os amigos e familiares da vítima. Não obstante, nossa equipe esclarece que se coloca à inteira disposição, dando suporte humano, digno, com compaixão e empatia que o caso merece”, esclareceu a empresa.