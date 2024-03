Mais um hospital temporário para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika vai ser inaugurado nesta quinta-feira (7/3), a partir das 8h, em Belo Horizonte. A nova unidade se soma a outras duas que funcionam 24h e contam com estrutura exclusiva para acolhimento, diagnóstico e tratamento das contaminações. O hospital está na antiga dependência do Hospital Santana, na Rua Santa Cruz, 137, no Alto Barroca, na Região Oeste de BH.

A estrutura conta com cinco consultórios e 40 leitos para garantir a assistência à população, além de 179 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmácia e auxiliares administrativos. O hospital faz parte do Plano de Enfrentamento às Arboviroses do município, com o incremento de ações e serviços para manter assistência à população sempre que necessário e de acordo com a demanda.

No local funcionará um Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA), com capacidade para prestar assistência a 200 pessoas diariamente. Lá serão ofertados cuidados médicos a quem apresentar sintomas como febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, dor atrás dos olhos, náuseas ou vômitos. A assistência é de forma espontânea e sem a necessidade de marcação de horário.

Além disso, a população ainda poderá contar com mais uma Unidade de Reposição Volêmica (URV), com leitos que vão garantir a internação de até 400 pacientes por mês. Nesse serviço de saúde são acolhidas as pessoas que precisam de hidratação venosa e assistência contínua, com avaliação por profissional a cada duas horas.

De acordo com o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges Matias, o hospital é mais uma ação da Prefeitura de BH para tentar aliviar o sistema de saúde da capital, que tem sido sobrecarregado pela epidemia de dengue.

“A expectativa é que pelo menos 200 pacientes sejam atendidos aqui, por dia. E que a cada mês, nós possamos fazer até 400 internações. É um momento crítico, como todos têm acompanhado, da epidemia. Somando todos os leitos dedicados exclusivamente a dengue na cidade, já são 152, o que a rigor é a estrutura de um hospital de grande porte”, informou o chefe da pasta.

Outros hospitais

A Secretaria Municipal de Saúde já implementou na capital outros dois hospitais para o atendimento exclusivo de pessoas com sintomas de dengue e outras arboviroses, como chikungunya e zika. O hospital temporário de Venda Nova começou a funcionar em 24 de fevereiro, a partir da ampliação de leitos na estrutura. A unidade fica aberta 24 horas por dia e está instalada na Rua Padre Pedro Pinto, 173. O equipamento conta com 32 leitos para manter o cuidado médico necessário aos usuários.

Já o hospital de campanha, aberto dia 1° de março na região Norte da cidade, também mantém o atendimento 24 horas por dia. A implementação do serviço foi feita ao lado da UPA Norte, na Avenida Risoleta Neves, 2.580, Aarão Reis, e possui 40 leitos para garantir a assistência contínua a pacientes que apresentam necessidade de internação hospitalar.