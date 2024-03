A Defesa Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou na noite desta quarta-feira (6/3) que o município entrou em alerta vermelho para risco de deslizamento. A cidade registrou fortes chuvas nesta tarde, o que causou alagamentos de ruas e avenidas.



O comunicado é válido até a próxima sexta-feira (8/3). Tendo em vista a possibilidade de chuvas nas próximas horas e dias — além das chuvas nos dias anteriores —, a situação é de possível risco geológico.

Nesse sentido, trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores são sinais de que deslizamentos de terra podem acontecer, explica a Defesa Civil. Em caso de risco, a orientação é deixar o imóvel e buscar um abrigo seguro.

Chuva forte interdita Avenida Tereza Cristina, em BH, nesta quarta (6/3)

Também à noite, a Defesa Civil informou que tempestades são previstas em Contagem até as 10h desta quinta-feira (7/3). Com isso, as precipitações devem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Além de raios, os ventos podem atingir velocidades oscilando de 60 a 100 km/h.



Chuvas em Contagem nesta quarta-feira



Em decorrência das fortes chuvas que atingiram Contagem nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado com a informação de que pessoas estavam ilhadas em um veículo na Avenida das Nascentes, no Bairro Parque São João. Já na rua Rua Espera Feliz, no Jardim das Oliveiras, moradores foram resgatados em uma residência. Os militares não informaram o total de vítimas.



A corporação também foi acionada para comparecer na Avenida Dilson de Oliveira, no Bairro Alvorada, onde oito pessoas estariam ilhadas em uma empresa. Porém, chegando lá, o nível da água havia reduzido e ninguém foi localizado em situação de risco.



A Avenida Severino Ballesteros Rodrigues também ficou alagada. Veja o vídeo:

Nessa avenida, na altura do Bairro Arpoador, duas vítimas ficaram ilhadas. A pessoa que entrou em contato informou, segundo os bombeiros, que o acesso seria possível apenas por meio de um barco. Os militares não atualizaram o andamento dessa ocorrência.