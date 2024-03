A BR-262 amanheceu nesta quinta-feira (7/3) interditada nos dois sentidos devido a um acidente seguido de incêndio.



A batida frontal entre duas carretas foi na altura do km 621, na cidade de Ibiá, no Alto Paranaíba. Com o impacto, um dos veículos pegou fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e a perícia atuam no local.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. Uma pessoa saiu ilesa e outras duas morreram no local do acidente. De acordo com a Triunfo, concessionária que administra a pista, as duas vítimas fatais estavam na carreta que pegou fogo. Ainda não há informações da identidade das vítimas.



Às 7h, a Triunfo informou que o trânsito segue em sistema pare e siga e pede atenção aos motoristas que passam pelo local.