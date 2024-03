Uma operação de combate à migração ilegal para os Estados Unidos investiga o desaparecimento de um homem no México. Na manhã desta quinta-feira (7/3), a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, no Vale Rio Doce.

Segundo a PF, a investigação começou quando a família de um migrante procurou as autoridades para denunciar o desaparecimento dele no México, em setembro do ano passado, nas proximidades da cidade de Palenque.

O desaparecido sofreu um surto psicótico e perdeu o contato com familiares desde essa época. Ao longo desse período, a família dele também foi vítima de tentativas de golpes envolvendo a sua localização e sua integridade física.

As autoridades estrangeiras foram acionadas e foi emitida difusão amarela por meio da Interpol com a finalidade de localizar o homem, que segue desaparecido até o momento.

Os mandados de busca e apreensão visam coletar indícios e provas que vinculem os responsáveis no Brasil pela viagem de migração ilegal e que possam revelar o atual paradeiro do desaparecido.

A pena para quem promove a migração ilegal varia de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

“A Polícia Federal alerta para os riscos que envolvem a migração ilegal, especialmente a rota terrestre entre México e EUA, considerada a mais perigosa do mundo por organizações internacionais”.