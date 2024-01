O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pegou fogo na tarde deste domingo (14/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os pacientes precisaram ser retirados do local em decorrência da grande quantidade de fumaça e do risco.

Segundo a corporação, as chamas foram controladas rapidamente e dois funcionários que coordenaram a evacuação inalaram muita fumaça. Eles precisaram ficar em observação no próprio hospital.



A princípio, o incêndio teve início em um dos equipamentos do CTI. Militares procederam com o resfriamento do ambiente e isolamento do box onde estava a caixa de energia. Os pacientes foram levados para outro box.



Os responsáveis do hospital foram orientados pelos militares a chamar um engenheiro eletricista para avaliação da estrutura.