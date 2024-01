O Corpo de Bombeiros confirmou na noite deste domingo (14/1) que a colisão frontal entre dois carros nesta tarde na altura do KM 590 da BR-040, em Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa morta e outras sete feridas: duas delas são crianças.



Conforme a corporação, os primeiros atendimentos foram realizados por ambulâncias da Via 040, que transportaram os envolvidos para o Hospital de Congonhas.

Porém, a unidade hospitalar entrou em contato com o Corpo de Bombeiros solicitando a transferência de helicóptero de pelo menos duas vítimas – mãe e filha – para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, em decorrência da gravidade do caso. Outras duas pessoas também foram socorridas em estado grave.



No veículo Gol, duas crianças e o pai delas também foram socorridos em estado grave. O óbito foi confirmado no outro carro.



Vale dizer que, mais cedo, os bombeiros haviam notificado que apenas uma pessoa estava presa às ferragens.



BR-040 é liberada



Já a Via 040 comunicou, às 15h41, a interdição total da rodovia na altura da comunidade de Ribeirão do Eixo, no sentido Rio de Janeiro, que apresentava dois quilômetros de lentidão. Quem trafegava no sentido do Distrito Federal também enfrentava mais dois quilômetros de trânsito lento. A rodovia só foi totalmente liberada às 20h, segundo a concessionária que administra o trecho.