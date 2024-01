A apresentação do bloco Baianas Ozadas marcou o encerramento do Ensaio Geral do Carnaval de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, na noite deste domingo (14/1), por volta das 20h11 – momento no qual a chuva começou a cair e o público dispersou. Ao todo, 24 blocos passaram pela avenida durante o fim de semana. A ideia do evento era testar o novo sistema de sonorização instalado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo por mais de 600 metros da via. Assista:



Maria Eduarda, de 12 anos, que mora em Raposos, na Grande BH, desfilou pela primeira vez na ala de dança e afirmou ter adorado a experiência no meio da multidão. “Eu e a minha mãe amamos Carnaval. O Baianas Ozadas é um bloco da família e adoramos essa energia”, declarou.



Já produtora do Baianas Ozadas, Polly Paixão, avaliou que o Carnaval de BH está “avançando 10 anos em 1”. “A gente acha maravilhoso. Finalmente as nossas baterias estão sendo ouvidas por todo mundo que está no desfile”, disse.



O bloco encerrou o segundo e último dia de Ensaio Geral na Andradas, com alguns minutos de atraso, mas sem desanimar os foliões. “É uma alegria muito grande ter o governo do estado escutando as necessidades dos blocos. (...) A expectativa para a festa é imensurável”, completou Polly.



Ensaio paralisado



Uma confusão nesta tarde no desfile do bloco Truck do Desejo foi dispersada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com uso de spray de pimenta. O gás atingiu parte da bateria do bloco, que precisou ser paralisado para atendimento. O entrevero causou um momento de tensão entre o bloco e a PM. Ao microfone do trio elétrico, a organização reclamou da forma como foi feita a abordagem.