Bombeiros removem ferragens retorcidas da cabine do caminhão para libertar o motorista

Um motorista de caminhão ferido ficou 6 horas preso às ferragens retorcidas da cabine depois de capotar na BR-267, entre os municípios de São Lourenço e Aiuruoca, no Sul de Minas.

De acordo com informaçóes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo transportava uma carga de ração para cães e gatos quando capotou, saiu da pista e foi parar no fundo de um barranco sobre uma estrada de terra paralela.

Uma mulher que ocupava o banco do carona conseguiu sair sozinha do veículo acidentado. Após a libertação do condutor pelos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência levou os dois para o hospital de Aiuruoca.