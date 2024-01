Um caminhão-tanque tombou na madrugada da última sexta-feira (12/01) na altura do KM471 da BR-262, em Bom Despacho, na Região centro-Oeste de Minas Gerais. Mesmo vazio, devido à possibilidade de acúmulo de gases explosivos no tanque, foi necessário interditar a estrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte da via, mas os dois sentidos foram bloqueados para o trabalho de resgate e contenção de ameaças.

"O caminhão se encontrava tombado, fora da pista e foi necessário o uso de guindaste para sua retirada de uma pequena ribanceira. Durante a retirada, realizada no sábado (13/01), foi necessário o uso de técnicas de resfriamento, pois, apesar de os tanques estarem vazios, havia o risco dos gases estarem presentes (e em caso de combustão, explodirem)", informou o CBMMG.

O motorista não soube relatar aos socorristas com exatidão o ocorrido no momento do acidente. "A remoção foi realizada pela empresa responsável pelo caminhão, bem como a desinfecção do local", informou o CBMMG.