Uma enxurrada forte, formada por chuvas volumosas e falhas nas drenagens das ruas, invadiu cinco casas e fez com que sete pessoas tivessem que evacuar as moradias em Ubá, na Zona da Mata, na noite deste sábado (13/01).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento das equipes da 2ª Companhia de Ubá ocorreu no Bairro Jardim Glória, que é central e fica em um vale cortado pela BR-120 sobre o leito do Ribeirão Ubá.

No local, sob chuva, os bombeiros visualizaram a enxurrada descendo a Rua Antônio Martins Sobrinho. "Um grande volume de água da chuva desceu por um buraco de um muro, escoando em um terreno sobre uma canaleta de concreto rasa de escoamento de água pluvial, que entupiu a boca de lobo que já estava rasa devido ao acumulo de terra e mato que desceram junto", informou o CBMMG.

Com o entupimento da boca de lobo, a enxurrada extravasou, atingindo várias casas da mesma rua. "Uma das casas foi tomada de água e barro, sendo necessário a evacuação de duas pessoas que passaram a noite na casa de vizinhos", informa a corporação.



Em uma outra residência, a entrada de água com barro pelo telhado galvanizado danificou o forro de isopor, sem comprometer a estrutura metálica de sustentação, mas com diversas infiltrações pelas paredes, o que obrigou a retirada de outras duas pessoas.

"Já em outras três casas no mesmo terreno, a lama tomou conta de todos os cômodos também sendo necessário proceder com a evacuação de mais três moradores", informa o CBMMG.