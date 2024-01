Para muitos, Carnaval é sinônimo de subversão da ordem, dias em que a vida ganha outras cores, caminhos e, temporariamente, as pessoas se entregam às festas e aos prazeres carnais, para, em seguida, iniciarem a Quaresma, em preparação para a Semana Santa. Essa é a visão histórica, tradicional. E Carnaval também significa liberdade e inclusão, uma festa do povo para o povo. E em Belo Horizonte a folia do Momo é retrato de democracia e todos são convidados a participar e invadir as ruas da capital.

Neste domingo (14/1), no segundo dia do Ensaio Geral, na Avenida dos Andradas, com concentração na altura do número 4.000, a programação seguiu o roteiro, ainda que a tempestade da noite de sábado tenha feito o dia acordar um pouco instável, com nuvens. Mas nada que atrapalhasse o ritmo para os ajustes finais.

A atenção foi capturada pela presença, no Bloco da Esquina, que abriu o esse segundo dia acertos, com o cortejo testando a nova estrutura de sonorização da folia, pela presença de um intérprete de libras, a Língua Brasileira de Sinais, que tem a missão de facilitar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva. Presença importante hoje ainda que não deva ser viável para os dias de Carnaval, já que a produção é diferente.



Intérprete de libras presente no segundo dia do Ensaio Geral do Carnaval no Bloco da Esquina Leandro Couri/EM/D.A Press

Destaque também para a presença de Gabriela Carvalho Lemos, de 19 anos, presença das mais animadas na bareira do Bloca da Esquina, no comando do surdo: "Toco bateria, oficialmente ,desde 2020 e participo de cinco blocos, o Bloco da Esquina, Volta Belchior, Queixinho, Mimosas Borboletas e Sexta Ninguém Sabe".

Gabi Lemos teve a cadeira adaptada para viver seu sonho de tocar surdo: "Para isso tudo acontecer, sempre tive o sonho de tocar e o melhor instrumento é o surdo, porque ele descarrega energia, jogo energia para fora, e era o meu sonho tocá-lo, descobri uma pessoa para fazer um surdo adaptado. È um caminho sem volta, que amo muito".

Quanto os obstáculos da inclusão no Carnaval, Gabi sabe bem o caminho das pedras: "O melhor lugar de estar no Carnaval hoje é dentro da bateria, porque aí você está seguro. Nas ruas, o asfalto é melhor que passeio, já que todos os passeios são aquela beleza irônica. Aos trancos e barrancos, busco estratégias não só para mim, mas para todo mundo, há pessoas que carregam instrumentos maiores do que eu. A prefeitura precisa acordar para ontem".

Entre as várias interpretações do bloco, destaque para o momento em que, com megafones em mãos e dando um gás a mais no som, os componentes cantaram "Quem sabe isto quer dizer amor", canção interpretada por Milton Nascimento e composta pelos irmãos Borges, Lô e Márcio.

Como bloco convidado, o Filhas de Clara teve a presença de Aline Calixto, que cantou Clara Nunes, ao lado da cantora Tia Elza.



O abre alas da Banda da Cemig marcou presença.

Abre alas da Banda da Cemig Leandro Couri/EM/D.A Press

Renda extra

Diferentemente do primeiro dia de Ensaio Geral, neste domingo (14/1), vendedores ambulantes não podem ficar no meio da Avenida dos Andradas. Desde o inicio da manhã, fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão orientando os vendedores a se posicionarem no passeio da pista sentido bairro. Isso porque ao chegar ao fim do percurso, na altura do número 3.560, o trem elétrico faz o retorno na avenida. Ontem, a manobra foi dificultada por ambulantes e foliões.

Em atualização