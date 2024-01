Membros do bloco Truck do Desejo foram atingidos por gás de pimenta

Bruno Nogueira e Larissa Kümpel

Uma confusão no desfile do bloco Truck do Desejo, durante o Ensaio Geral do Carnaval de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, neste domingo (14/1), foi dispersada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com uso de spray de pimenta.

O gás atingiu parte da bateria do bloco, que precisou ser paralisado para atendimento. O entrevero causou um momento de tensão entre o bloco e a PM. Ao microfone do trio elétrico, a organização reclamou da forma como foi feita a abordagem.

Uma integrante do grupo, que não quis se identificar, disse que "uma pessoa da ala de dança tomou uma cacetada da polícia. Uma criança também foi atingida. A polícia ainda jogou spray de pimenta. Teve gente desmaiada e pessoas passando mal".



O desfile ficou paralisado por quase meia hora. A brigada do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) atendeu a foliões e integrantes do bloco que passaram mal.