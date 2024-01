Segundo dia do Ensaio Geral em BH se deu neste domingo (14/1)

"O Carnaval de Belo Horizonte vive um momento histórico". Foi desta forma que o regente do tradicional bloco "Então Brilha!", Chris Di Souza, definiu a festa durante o Ensaio Geral na Avenida dos Andradas, neste domingo (14/1).

"É mais um momento de transformação e de propositividade, muito característico da nossa construção. O Carnaval vai evoluindo e, ao mesmo tempo, se preocupando em não perder a conexão com chão, resistência e luta", disse o multi-instrumentalista ao Estado de Minas.

Leia também: Carnaval para todos: folia em BH está atenta à inclusão



O músico acompanhou o teste da sonorização instalada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo por mais de 600 metros da Avenida dos Andradas. Ele observa que a estrutura é muito bem-vinda, esperando que ela seja ampliada.

"Estamos amplificando a sonorização dos blocos e também todos os nossos desejos e sonhos. Que isso possa atingir todas e todos", frisou.

A estrutura recebeu um investimento de R$ 4,5 milhões por meio de Lei de Incentivo a Cultura, em uma parceria do Governo do Estado com a Cemig e a Codemge. Ao todo, 24 blocos passaram pela avenida durante o fim de semana.

Lara Sousa, uma das fundadoras do bloco Truck do Desejo, destinado a mulheres LGBTQIA+, avaliou que a estrutura traz "muita potencia" para o Carnaval de BH.

"A estrutura experimental vem com muita potência. É uma forma de tornar o som acessível durante toda a avenida. Acho que esse projeto é muito positivo para a cidade, pensando em sua expansão para várias avenidas e ruas de BH", disse.

A organizadora do bloco preparava seu grupo para tocar na Andradas quando contou à reportagem que as expectativas para a festa de 2024 são as "melhores possíveis". "Organizamos quase que o ano inteiro, todo ano, para fazer a folia, que é nossa redenção. É nosso espetáculo na cidade", frisou.