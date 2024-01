Copa diz que problema pode ser resolvido até o fim do dia

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou ao Estado de Minas que a correção de uma vazamento de água no Bairro Milionários, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi o motivo da falta de abastecimento em mais de 60 bairros neste domingo (14/1).

"Desde a noite de sábado (13/1), técnicos da empresa estão mobilizados. (...) Durante a execução do serviço, o abastecimento em alguns bairros da região poderá apresentar intermitência", explicou.

De acordo com a Copasa, a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, até o fim do dia e que os imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos.

Os bairros afetados são: Alpes, Alta Tensão, Alta Tensão I, Araguaia, Barreiro, Barreiro de Cima, Bernadete, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, Cinquentenário, Conjunto Bonsucesso, Conjunto Flavio De Oliveira, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Das Industrias I, Das Mansões, Diamante, Estoril, Estrela Dalva, Estrela Do Oriente, Flavio Marques Lisboa, Gutierrez, Havaí, Jardim América, Jardim Das Rosas, Jardim Liberdade, Leonina, Liberdade, Luxemburgo, Marajó, Milionários, Miramar, Morro Das Pedras, Nova Granada, Nova Suíça, Novo Das Industrias, Novo Santa Cecilia, Olaria, Palmeiras, Parque São Jose, Pongelupe, Resplendor, Salgado Filho, Santa Cecilia, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Sofia, São Bento, São Judas Tadeu, Serra Do Curral, Solar Do Barreiro, Teixeira Dias, Urucuia, Ventosa, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Corumbiara, Vila Esperança, Vila Nova Paraiso, Vila Ventosa.