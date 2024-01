Após as chuvas um galho de árvore caiu sobre parte do passeio e vagas da Rua São Romão, no Bairro Santo Antônio

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de 20 milímetros (mm) a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de segunda-feira (15/01).

O alerta vem depois de a capital mineira já ter registrado a madrugada mais chuvosa do ano de 2024 neste domingo (141), com a média de precipitações das regionais na casa de 45,5mm.

Só a Regional Leste registrou 78,2 mm, o que representa 23,6% da média do mês de janeiro inteiro (330,9 mm).

A Defesa Civil de BH recomenda que as pessoas evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

"Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximas a córregos. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros", informa o órgão de proteção social.

Em caso de cabos elétricos rompidos o correto é ligar imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). "Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos", alerta a Defesa Civil de BH.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.