Uma colisão frontal entre dois carros na tarde deste domingo (14/1), na altura do KM 590 da BR-040, em Itabirito, na Região Metropolitana de BH, deixou uma pessoa presa às ferragens e interditou parcialmente a rodovia no sentido Rio de Janeiro.



O Corpo de Bombeiros informou às 15h15 que a corporação foi acionada para socorrer a vítima com auxílio do helicóptero Arcanjo. No entanto, o atendimento dos militares acabou dispensado, pois a ambulância da Concessionária Via 040 já havia chegado ao local.

Segundo notificado, às 18h59, pela empresa que faz a gestão do trecho, há interdição total da rodovia na altura da comunidade de Ribeirão do Eixo, no sentido Rio de Janeiro, que apresenta dois quilômetros de lentidão desde as 15h41.

Leia também: Carnaval BH 2024: após confusão e ação da PM, Ensaio Geral é paralisado



Quem trafega no sentido do Distrito Federal também enfrenta mais dois quilômetros de trânsito lento há mais de três horas.