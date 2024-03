O Painel de Monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde dessa quarta-feira (6/3) registrou mais uma morte por chikungunya em Minas Gerais. Agora, são 10 óbitos confirmados pela doença no estado. Outras 27 mortes pela arbovirose estão sendo investigadas.



Sete Lagoas, na Região Central, é o município mineiro com mais mortes pela chikungunya, com quatro óbitos. Belo Horizonte vem na sequência, em segundo lugar, com duas mortes. Fronteira, no Triângulo Mineiro; Ribeirão das Neves, na Grande BH; Timóteo e Vargem Alegre, ambas na Região do Rio Doce, registram uma morte cada.

Apesar de ser o município com maior quantidade de casos, com 8.199, Ipatinga, na Região do Rio Doce, não teve nenhuma morte confirmada pela arbovirose.

A chikungunya, com 47.175 casos prováveis, é uma das arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Minas Gerais decretou estado de emergência pela dengue em 27 de janeiro, e, até o momento, registra 463.669 casos prováveis da doença e 54 mortes.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa