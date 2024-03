Um homem, de 37 anos, e a mulher dele, de 35, foram presos na cidade de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, na noite de quarta-feira (6/3), suspeitos de tráfico de drogas. Um adolescente de 16 anos, filho do suspeito, foi apreendido.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), o motorista de um veículo, modelo Punto Azul, trafegava pela Avenida Minas Gerais e, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, reduziu a velocidade e, num movimento brusco, mudou de direção.

Isso chamou a atenção dos militares, que iniciaram uma perseguição. O motorista aumentou a velocidade, mas acabou sendo alcançado e interceptado.

No interior do veículo, um homem, uma mulher e um adolescente. Eles se identificaram como sendo pai, filho e madrasta. Os policiais sentiram cheiro de maconha. Passaram, então, a fazer perguntas ao motorista, que negou estar de posse de drogas. Disse que o grupo estava indo para a casa de um parente da mulher, em Governador Valadares, mas não soube dizer nem o nome nem o endereço.

No entanto, numa revista ao veículo, foram encontrados 23 cigarros de maconha, R$ 5.165,00 e quatro celulares. Os policiais decidiram, então, interrogar o menor, longe do pai e da madrasta.

O adolescente contou, então, que não é viciado em drogas, mas que o pai o ensinou como enrolar cigarros de maconha e o obrigava a ajudá-lo a enrolar os baseados. Diante da afirmação do adolescente, os três acabaram detidos e levados à delegacia. O pai foi preso, em flagrante, por tráfico de drogas.