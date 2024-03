Um rapaz de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PMMG) após efetuar disparos com uma arma de fogo, no portão de uma escola estadual em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (6/3), por volta de 21h.





Segundo a polícia, o aluno acabou discutindo com um professor, de 41 anos, durante uma aula na Escola Estadual Vinicius Meyer, que fica no Bairro São Geraldo. A discussão teria acontecido por conta de um celular que o estudante estava usando durante a aula.





De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela PM, o professor teria pedido para o aluno guardar o aparelho celular, que ele estava usando durante a aula, e não foi ouvido. O professor então se aproximou da carteira do jovem e, ao tentar pegar o celular, deixou o aparelho cair no chão.





O aluno então teria saído da escola sem permissão, ido em casa buscar a arma e retornado. A PM relatou que testemunhas contaram que o aluno voltou com um revólver escondido debaixo da camiseta, proferindo ameaças e xingamentos contra o professor. Ao tentar entrar na escola, ele encontrou o portão de aço trancado.





O estudante, então, efetuou quatro disparos contra o portão, sendo que dois deles atingiram uma coluna do pátio interior da escola. Alunos e funcionários ficaram assustados. Não houve feridos e ninguém foi atingido. No portão da escola ainda é possível ver os buracos causados pelos tiros.





A PM foi acionada e iniciou as buscas ainda durante a noite. De acordo com a PM, o jovem estava em uma residência de familiares no Bairro Paraíso dos Pescadores, na Zona Rural de São Sebastião da Bela Vista, cidade vizinha a Pouso Alegre. Na abordagem, o aluno foi encontrado com o Revólver cal.38 utilizado no crime, além de drogas e dinheiro.





A arma de fogo apreendida era produto de furto, de acordo com a polícia. A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e realizou os trabalhos. No total foram apreendidos, além da arma, 04 cápsulas cal.38 deflagradas, 01 pedra bruta e 11 pedras menores de crack, 01 pote pequeno de cocaína e R$ 3.780. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.



Aulas são mantidas e órgãos farão reunião



Por meio de nota divulgada às 11h40 desta quinta-feira, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informou que a direção da escola agiu imediatamente e que a PM foi acionada e fez ronda no entorno da unidade.





A secretaria confirmou ainda que o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), composto por uma psicóloga e uma assistente social, está na escola nesta quinta-feira (7/3), acompanhando a situação, prestando atendimento psicossocial e planejando ações em diálogo com os demais estudantes e profissionais da unidade sobre o ocorrido.





Uma reunião será promovida durante o dia, com toda equipe da escola, a Superintendência Regional de Ensino-SRE e a Polícia Militar, onde será analisado o protocolo de segurança que foi seguido pela escola e a discussão de novas ações que vão ser traçadas.





Além disso, a gestão da unidade solicitou o apoio da PMMG, por meio da Patrulha Escolar, para dar um suporte de segurança à escola com rondas e monitoramento nesta quinta e sexta-feira (8/3). As atividades pedagógicas na unidade de ensino ocorrem normalmente.





Veja a nota da SEE-MG, na íntegra:





"Sobre o ocorrido na Escola Estadual Vinicius Meyer, em Pouso Alegre, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a direção da escola agiu imediatamente e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada. Os militares estiveram na escola, fizeram rondas no entorno da unidade e localizaram o estudante, que foi detido e conduzido à Delegacia, na noite desta quarta-feira (6/3).



Sob orientação da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Pouso Alegre, o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), composto por uma psicóloga e uma assistente social, está na escola, nesta quinta-feira (7/3), acompanhando a situação, prestando atendimento psicossocial e planejando ações em diálogo com os demais estudantes e profissionais da unidade sobre o ocorrido.



Além disso, a gestão da unidade solicitou o apoio da PMMG, por meio da Patrulha Escolar, para dar um suporte de segurança à escola com rondas e monitoramento, nesta quinta e sexta-feira (8/3). As atividades pedagógicas na unidade de ensino ocorrem normalmente.



A SEE/MG reitera que repudia quaisquer atos ou discursos de violência e que a escola é um ambiente de respeito e de paz, e que estes valores devem ser sempre cultivados no ambiente escolar".





Jornalista Iago Almeida / Especial ao EM