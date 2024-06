Um evento de ciclismo irá percorrer do Barreiro ao Centro de Belo Horizonte no próximo sábado (29/6) para marcar o encerramento da Semana Rio das Velhas 2024, comemorado em 29 de junho, data reconhecida como o Dia do Rio das Velhas. Em torno dessa data, anualmente, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas promove uma extensa programação de eventos, debates e integração.

O ponto de partida da pedalada será no Parque Ecológico Roberto Burle Marx/Parque das Águas, na Região do Barreiro, às 9h. Para quem vai participar, a concentração começa a partir das 8h. Pelo caminho, o grupo seguirá em grande parte o caminho do Ribeirão Arrudas, afluente do Rio das Velhas.

A chegada será no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Avenida Afonso Pena, 1377, no Centro de BH. O trajeto completo terá 19km, em trechos exclusivamente retos e de descida. A duração estimada é de 2h a 2h30 aproximadamente.

A Cicloexpedição, como é intitulada, marca o encerramento da Semana Rio das Velhas 2024. "O objetivo é jogar luz aos principais impactos sofridos pelo Rio das Velhas e seus afluentes, bem como às ameaças e efeitos da emergência climática sobre as águas e a cidade de Belo Horizonte”, destaca a presidenta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas Poliana Valgas.



No caminho, o grupo vai percorrer cursos d’água visíveis e ocultos, explorar nascentes, pedalar pela cidade, interagir com a água em locais limpos e visualizar a poluição em outros, mas vivenciando a natureza urbana.

Uma parte expressiva do trajeto será feita em ciclovia ou ciclofaixa, mas, para segurança de todos, haverá batedores de carro para o comboio, além de líderes de bicicleta que auxiliarão o grupo de ciclistas, especialmente em esquinas e trechos mais movimentados.

A recomendação para os ciclistas é que usem protetor solar, roupas leves, equipamento de proteção e hidratação ao longo do caminho. Haverá distribuição de água antes e depois. O evento é realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) – em parceria com seus Subcomitês, movimentos ligados às águas e mobilidade urbana, ambientalistas, urbanistas e bicicleteiros.







Poliana diz que todos estão convidados. "Quem puder ir, que vá de bike, mas quem não puder, que compareça ao Parque Municipal, onde haverá uma vasta programação com muita cultural e educação ambiental em prol das nossas águas”, termina.

No Parque Municipal, o grupo de ciclistas será recepcionado com uma programação complementar, que inclui piquenique, distribuição de materiais educativos sobre a Bacia do Rio das Velhas, coletiva de imprensa, palco aberto (com apresentações musicais, poéticas e teatrais), além da exposição educativa e Cine Velhas.

Veja aqui o percurso completo.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice