A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar nesta terça-feira (25/6). De acordo com o órgão, uma massa de ar seco deve deixar os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% no decorrer da tarde até o próximo domingo (30/6).







A recomendação do órgão municipal é que a população redobre a atenção e se hidrate.

Confira as orientações:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Tempo seco em Minas

Minas Gerais está sob alerta de baixa umidade nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que o tempo seco predomina em, ao menos, 283 municípios do Estado, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana.

A umidade relativa do ar segue variando entre 30% e 20%. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que 60% é a porcentagem de umidade ideal. Ainda segundo o Inmet, o período mais seco é entre 11h e 19h.