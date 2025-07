MG: incêndio atinge pátio do Detran e destrói cerca de 200 veículos

Um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio de veículos apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (26/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 200 veículos foram destruídos pelas chamas, em um espaço que abriga aproximadamente mil automóveis, entre carros, motos e caminhões.

O fogo começou em um dos lotes de veículos e se espalhou rapidamente, consumindo dezenas de automóveis antes que os militares chegassem ao local. Foram utilizados cerca de 40 mil litros de água, cinco viaturas de combate e 13 militares, além de um caminhão-pipa da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), que ficou de prontidão para reforço.

Segundo a corporação, o combate às chamas foi dificultado pela grande quantidade de veículos reunidos e pela dificuldade de acesso dos caminhões ao foco principal do incêndio. Não houve registro de feridos.

O pátio é todo murado e faz divisa com a linha férrea. Há câmeras de segurança instaladas no local, mas não foi possível verificar imagens do início do incêndio, informaram os bombeiros. Devido ao calor intenso, algumas fiações elétricas se romperam, obrigando a equipe a desligar a energia, o que inviabilizou o acesso imediato às gravações.

Os responsáveis pelo pátio foram orientados pelos militares a rever a disposição dos lotes e aumentar o espaçamento entre os veículos para evitar que possíveis incêndios se propaguem com tanta facilidade em situações semelhantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. A reportagem procurou o Detran para esclarecer a situação de possíveis proprietários que perderam seus veículos no incêndio e aguarda posicionamento do órgão.