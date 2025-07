Perigo: escada solta em caminhão quase atinge cabeça de motorista em Minas

Imagens de um circuito de segurança registraram um quase acidente nessa terça-feira (22/7). O caso ocorreu em João Monlevade, na Região Central do estado. Um caminhão estava parado na rua com uma escada solta na lateral, colocando pedestres em risco.

As câmeras mostram um homem e uma mulher ao lado de um carro parado na Rua Bom Jesus do Galho, Bairro Belmonte, quando o caminhão passa pelo local. A mulher, que estava na calçada, se assustou quando viu a escada solta na lateral do veículo e se abaixou para se proteger. A escada passou a poucos centímetros do homem.

Rita Alves, parente dos envolvidos, explicou que o caminhão estava parado e que sua irmã e o cunhado estavam do lado de fora do carro.

"Eles ficaram assustados e a minha irmã, que estava no passeio, chegou a se abaixar com medo da escada que estava solta”, contou. Apesar do susto, ambos estão bem. A rápida reação evitou ferimentos graves.

O morador da residência onde a câmera de segurança registrou toda a cena, Thalles Rodrigues, contou que acompanhou o ocorrido em tempo real pelo sistema de monitoramento.

Segundo ele, o susto foi grande, mas a situação foi rapidamente contornada. O motorista do caminhão entrou em contato, reconheceu o problema e se comprometeu a arcar com os prejuízos causados.

"Mas o que preocupa é que essa rua tem muito movimento e os veículos passam em alta velocidade. Precisamos de quebra-molas para evitar que algo pior aconteça”, alerta Thalles.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino