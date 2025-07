Cabo da PM de BH é arrastado pela maré e desaparece em praia do RN

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBM-RN) faz buscas, na manhã desta sexta-feira (25/7), para encontrar o policial militar Carlos Eduardo de Oliveira Leôncio, de 36 anos, perdido no mar da Praia do Amor, em Pipa, no município de Tibau do Sul (RN).

Carlos é cabo e atua no 34ª Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele está desaparecido nas águas do estado potiguar desde quinta-feira (24/7).

Procurada pela reportagem, a corporação informou que as buscas tiveram início durante a tarde, depois que cinco turistas foram arrastados pela maré e se afogaram. Os outros quatro foram resgatados e Carlos segue desaparecido.

Com a chegada da noite e a baixa visibilidade, as buscas pararam e foram retomaram durante a manhã.

Matéria em atualização