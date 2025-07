Anel rodoviário: novos desvios serão feitos neste sábado (26); confira

Motoristas devem estar atentos aos novos desvios no Anel Rodoviário neste sábado (26/7), das 8h às 17h. Uma interdição será realizada na altura da Vila Bernadete, na Região do Barreiro, em ambos os sentidos, próximo à subestação da Cemig, para manutenção de equipamentos.

O fechamento das vias serão em sequência: primeiro será feito em uma das marginais (sentido Rio de Janeiro). Depois, a via principal será fechada, começando pelo sentido Rio de Janeiro, depois sentido Vitória. Por fim, haverá o fechamento da marginal, sentido Vitória.

Todas as vias afetadas serão sinalizadas. Agentes da BHTrans e da Guarda Municipal orientarão pedestres e condutores nos locais. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), responsável pela execução, as etapas serão as seguintes:

Sentido Rio de Janeiro

- Fechamento total da marginal, sendo preservado o acesso à Vila Bernadete.

- Liberação da marginal e fechamento total da pista central. O desvio será realizado pela marginal.

Sentido Vitória

- Fechamento total da pista central. O desvio será realizado pela marginal.

- Liberação da pista central e fechamento total da marginal.

