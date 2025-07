BH: tombamento de caminhão com bobinas interdita Anel Rodoviário

Um acidente envolvendo um caminhão com bobinas de plástico interdita a pista do Anel Rodoviário, na altura do bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (17/7).

O caminhão tombou na pista central da rodovia, no sentido Vitória, durante a noite de quarta-feira (16). O trecho é próximo ao Shopping Del Rey.

A faixa da direita da pista central está interditada, bem como a faixa da esquerda da marginal, em frente ao Posto Shell.

A carga de bobinas segue espalhada no canteiro lateral. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes da Guarda Civil Municipal atuam na ocorrência.

Matéria em atualização