BH: obra no entorno da estação São Gabriel que muda acesso ao Anel é adiada

As alterações no trânsito previstas para esta quarta-feira (23/7) na região da estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foram adiadas e só começam na próxima semana, mas o executivo não informou a data exata para as mudanças na circulação de veículos. O anúncio foi feito pela Prefeitura e o objetivo é dar mais tempo de planejamento a motoristas, moradores e usuários do transporte coletivo. As intervenções fazem parte da nova etapa das obras de requalificação da Praça das Águas, localizada na Vila Suzana/Primeiro de Maio.

Desde 15 de maio, a Prefeitura executa serviços de terraplanagem e pavimentação nas vias do entorno da estrutura hidráulica em construção na Avenida Cristiano Machado, nº 7.035. A intervenção integra um conjunto de obras para ampliar a capacidade de contenção de cheias do sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha.

A nova estrutura será implantada na confluência com o Córrego Cachoeirinha e terá capacidade para armazenar até 27 milhões de litros d’água, volume três vezes maior que o da caixa de captação da Avenida Vilarinho. O objetivo é conter alagamentos na Avenida Cristiano Machado, especialmente nas proximidades da estação São Gabriel, ao amortecer o fluxo das águas pluviais e direcioná-las de forma controlada ao Ribeirão do Onça.

Com entrega prevista para o primeiro semestre de 2026, a Praça das Águas é supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e conta com investimento de aproximadamente R$ 68 milhões, provenientes de recursos da Prefeitura e financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Desvio no Trânsito

Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, e precisam acessar a Avenida Risoleta Neves, em direção a Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverão realizar um desvio a partir desta semana. A alteração no tráfego foi informada pela Prefeitura e visa organizar o fluxo na região.

A partir do Anel (sentido Rio de Janeiro), o condutor deverá pegar a alça à direita em direção à estação São Gabriel. Em seguida, manter-se à direita na Avenida Cristiano Machado (sentido Centro), continuar na faixa da direita e acessar novamente a Cristiano Machado, agora no sentido bairro. Após passar pelos viadutos do Novo Anel, é preciso entrar à direita na segunda alça de acesso em direção a Santa Luzia.

Transporte coletivo

As linhas de ônibus que passam pela região terão mudanças nos itinerários para facilitar o acesso à estação São Gabriel, mas sem alteração nos pontos de embarque e desembarque.

As linhas MOVE 62, 66 e 6030 continuam com embarque e desembarque na estação Minas Shopping. Passageiros com destino à estação São Gabriel poderão embarcar nas linhas 82 ou 83P na estação Minas, sem custo adicional na passagem. Agentes da BHTrans e da Sumob estarão no local para orientar os usuários do transporte coletivo.

A Prefeitura de BH não informou a data exata para as mudanças na circulação de veículos.