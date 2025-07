Depois de quase 12 horas, carreta é destombada no Anel Rodoviário de BH

O caminhão carregado de bobinas de plástico que tombou no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (17/7), foi destombado depois de quase 12 horas. O acidente ocorreu às 00h30 na altura do Bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste da capital, no sentido Vitória, e interditou as pistas da rodovia.

De acordo com a BHTrans, por volta de 11h, as equipes atuaram no local para liberação da via. O trânsito foi interditado temporariamente no sentido Espírito Santo, entre o ponto da interdição e a Avenida Cícero Ildefonso. No sentido Rio de Janeiro, o bloqueio foi entre o ponto da interdição e a Avenida Antônio Carlos.

Pela manhã, a faixa da direita da pista central foi interditada, bem como a faixa da esquerda da marginal, em frente ao Posto Shell, causando congestionamento até a entrada do Bairro Camargos, na Região Oeste. A carga de bobinas ficou espalhada no canteiro lateral.

A via no sentido Rio de Janeiro foi liberada, mas duas faixas no sentido Espírito Santo permanecem interditadas, mantendo o congestionamento. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do acidente, nem previsão para a conclusão da remoção total da carga e da carreta.