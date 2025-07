Obras alteram intervalo do Metrô BH entre 19 e 27 de julho

A operação do metrô de Belo Horizonte passará por mudanças entre os dias 19 e 27 de julho, em função das obras de modernização da Linha 1. Os serviços serão executados de forma ininterrupta, 24 horas por dia, e exigirão alterações temporárias no funcionamento do sistema metroviário.

Durante esse período, serão substituídos todos as estruturas por onde os trens circulam. Com isso, haverá mudanças nos intervalos entre as viagens e no padrão de embarque em algumas estações.

Nos dias úteis, entre 21 e 25 de julho, o intervalo entre os trens será de 12 minutos nos horários de pico e de 24 minutos nos demais horários. Para minimizar os impactos, trens extras vão operar entre as estações Eldorado e Central, reduzindo o intervalo nesse trecho para 7,5 minutos nos momentos de maior movimento. Nos fins de semana (19 e 20/7; e 26 e 27/7), o intervalo será de 24 minutos durante todo o dia.

Em relação ao embarque, ele funcionará em apenas uma das vias em algumas estações. No Bairro Santa Inês, os trens circularão por via única durante todo o dia, e os passageiros precisarão verificar o destino das composições antes de embarcar.

Já nas estações Santa Tereza e Horto, essa operação diferenciada ocorrerá apenas fora dos horários de pico, sendo normalizada nos momentos de maior fluxo. A concessionária reforça que não será necessário realizar baldeações e que a operação será mantida em linha única, sem necessidade de troca de trens.

A intervenção faz parte das melhorias no sistema de sinalização e segurança da Linha 1, com previsão de conclusão até 2027. As obras incluem trocas de chaves seccionadoras de energia, substituição de fios e postes da rede aérea de alimentação elétrica dos trens, com o objetivo de aumentar a confiabilidade e a gestão do transporte.