Valor da passagem integrada com metrô aumenta na Grande BH

O preço das passagens da integração dos ônibus com o metrô na Região Metropolitana de Belo Horizonte ficará mais caro a partir da próxima terça-feira (1º/7). O aumento foi autorizado pelo Governo de Minas Gerais, conforme publicado no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (26/6).

De acordo comm a resolução, publicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), o aumento ocorre “por força do reajuste no preço da tarifa concedido ao Sistema de Transporte Metroferroviário - Metrô da região metropolitana de Belo Horizonte”.

Ao todo, foram alterados 14 grupos de tarifas de ônibus metropolitanos, de Belo Horizonte e de Contagem. As linhas já tinham recebido um reajuste de 6,64% em janeiro deste ano. Os dois aumentos em seis meses também ocorreram em 2024 com a justificativa de que um reajuste era do sistema em si, enquanto o outro atendia ao reajuste recebido pelo metrô.

As atualizações ocorrem em tarifas das linhas integradas ao metrô e entram em vigor no dia 1º de julho, mesmo dia que o bilhete do metrô de BH também encarece. O reajuste, previsto no contrato de concessão do modal, foi autorizado nessa terça (24/6). O valor da passagem passa de R$ 5,50 para R$ 5,80, um aumento de 5,45%.

Novos preços de passagens da integração ônibus x metrô na Grande BH

Tarifas integradas

B - R$ 10,90



C - R$ 12,45



D - R$ 12,95



E - R$ 13,30



F - R$ 10,50



G - R$ 12,20



H - R$ 9,80



I - R$ 11,40



J - R$ 11,15



K - R$ 12,85



L - R$ 11,05

Tarifas integradas Contagem

Grupo B - R$10,90

Tarifas integradas BH

Grupo I

A - R$8,85

B - R$10,00

Grupo II