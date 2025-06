Paralisação de motoristas de ônibus em BH chegou ao fim, diz sindicato

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Chegou ao fim a paralisação de motoristas de ônibus de Belo Horizonte. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), na manhã desta quarta-feira (25/6), por volta das 9h30, as linhas envolvidas na paralisação começaram a liberar os veículos para reiniciar suas operações regulares.

“Em cumprimento à decisão judicial, todos os motoristas retornaram ao trabalho para garantir a circulação de 100% da frota. O SetraBH novamente reforça seu compromisso com a normalidade e continuidade do serviço de transporte público para a população de Belo Horizonte”, divulgou o sindicato.



Na tarde de ontem, o Setra informou que recorreu à Justiça contra a paralisação dos trabalhadores. De acordo com a entidade, já foi emitido um parecer favorável, que torna ilegal a paralisação total.

Por meio de uma nota, o Setra afirmou que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) deferiu um pedido liminar apresentado pela própria entidade. A decisão judicial determina que pelo menos 70% da frota de ônibus permaneça em circulação.

A liminar estabelece multa diária no valor de R$ 50 mil para o sindicato que representa os trabalhadores, caso a determinação não seja cumprida. A decisão também proíbe que motoristas sejam impedidos de exercer suas atividades por participantes do movimento de paralisação.

No início da manhã de hoje, ao menos 20 linhas foram impactadas pelo segundo dia de greve. Três linhas chegaram a não circular até às 6h, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. As linhas 103, 205 e 4106 ficaram totalmente paralisadas e as demais operaram parcialmente.

Veja as linhas afetadas e a porcentagem de viagens feitas até às 6h de hoje:

Linha 66 - 100% das viagens realizadas

Linha 102 - 25% das viagens realizadas

Linha 103 - 0% das viagens realizadas

Linha 205 - 0% das viagens realizadas

Linha 608 - 100% das viagens realizadas

Linha 626 - 95% das viagens realizadas

Linha 4102 - 6% das viagens realizadas

Linha 4103 - 24% das viagens realizadas

Linha 4106 - 0% das viagens realizadas

Linha 5104 - 73% das viagens realizadas

Linha 6350 - 100% das viagens realizadas

Linha 8106 - 50% das viagens realizadas

Linha 8107 - 15% das viagens realizadas

Linha 8150 - 14% das viagens realizadas

Linha 8350 - 69% das viagens realizadas

Linha 8401 - 100% das viagens realizadas

Linha 8405 - 57% das viagens realizadas

Linha 8501 - 55% das viagens realizadas

Linha 9030 - 13% das viagens realizadas

Linha 9204 - 50% das viagens realizadas

Linha 9403 - 50% das viagens realizadas

Linha 9415 - 50% das viagens realizadas

Linha 9501 - 81% das viagens realizadas

Linha 4801A - 89% das viagens realizadas